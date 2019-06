Denuncian envenenamiento de perros en parque de Monterrey

El viernes pasado ´Nikita´ fue llevada al parque a pasear como es costumbre, pero tras varios minutos de permanecer ahí, enfermó y murió horas después

INFO7

Por: Jesús Vargas

En uno de los andadores, la perra de ocho años de la raza dóberman ingirió algo que, minutos después, le ocasionó un malestar.

"A los minutos de haber llegado al parque me llama y me dice que lamentablemente había comido ´Nikita´ , nuestra dóberman de 42 kilos y que estaba muy mal, que estaba comportándose de una forma muy mal y que no podía regresarse con ella", recuerda su dueña Rocío Moreno.

De inmediato Roció la llevo al veterinario; momentos después murió.

Ese mismo día se enteró de que otro perro había muerto.

"Los vecinos temen por la vida de sus mascotas ya que en los últimos días se ha reportado la muerte de algunos perros e incluso de algunas aves que han quedado muertas en este parque".

La preocupación también crece porque al ser el único parque de la colonia Loma Larga en Monterrey, es frecuentado por muchos niños.

"Fue un bocado que alguien lo pudo ver agarrado, ahí van muchos niños chiquitos que están agarrando los árboles y a lo mejor hasta se caen y agarran algo, lo pueden haber agarrado y no te das cuenta", advierte Moreno.

Puede interesarte...

Los vecinos sospechan que alguien está intentando envenenar a los perros.

"Si me gustaría conocer al culpable, se me hace un hecho muy cobarde, si no te gustan los perros pues no estés ahí, para empezar no son perros que molesten, son perros de casa, educados".

Rocío presentó una denuncia por estos hechos y espera que su caso, como el de los otros perros muertos no quede impune.

"Algunos dirán: ¡no es un humano! No es un humano, pero es miembro de mi familia que convivía con nosotros todos los días, que no hablaba pero que me demostraba y le demostrábamos cariño de otras formas".