Denuncian en Apodaca abusos de Gas Natural, los llaman 'ratas'

Vecinos de la colonia Nuevo Las Puentes, en el municipio de Apodaca, denunciaron que Gas Natural, ahora Naturgy, les duplicó y hasta triplicó sin causa alguna los cobros por el consumo, en base a "estimaciones" que a su propia conveniencia hace la empresa española

Noticias de hoy - 21/03/2019 11:00 a.m.

INFO7

Por: Olivia Martínez



Los vecinos de la calle Jazmín consideraron que la empresa actúa como rata, abusando de los clientes, sin siquiera acudir a los domicilios a tomar la lectura.



A doña Victoria, le salían 700 pesos bimestrales y ahora le intentan cobrar mil 74 pesos, ya se quejó pero le salieron con pretextos, tretas, argucias y no le resolvieron nada.

"Son vueltas y vueltas que me traen en Gas Natural y no me solucionan nada", expresó.

Un vecino les lanzó este calificativo:

"Esos españoles son unas ratas, es lo único que vinieron a hacer aquí, a estar robando a la gente", sostuvo.

Las quejas contra Gas Natural, ahora Naturgy, abundan, pero ni la Secretaría de Energía, ni la Comisión Reguladora del ramo, ni la Profeco quieren actuar, pese a que los abusos son evidentes.

Puede interesarte...