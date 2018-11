Denuncian desaparición de su hijo

Una familia de origen chiapaneco denunció la desaparición de su hijo que vive en Monterrey. El joven de 18 años, fue visto por última vez el pasado martes

INFO7Por: Jesús VargasYeni y Jeulazaro llegaron a Monterrey para buscar a su

Desde hace 10 días desapareció y no han sabido nada de él.

"A mí me llamaron los muchachos y me dijeron que el día martes salió como todos los días a trabajar y él ya no regresó y es fecha que no regresa y no se nada de él", dijo Yeni Morales, mamá de desaparecido

Miguel Lázaro, un joven de 18 años de edad, inmigró a Monterrey en busca de una mejor oportunidad de laboral desde marzo pasado.

La mañana del martes 13 de noviembre salió a su trabajo en el Centro de Monterrey y ya no regresó.

La familia es originaria de Motozintla, Chiapas.

La incertidumbre los tiene desesperados.

"Les pido que sí alguien lo ha visto que me lo diga, quiero saber de mi hijo, a eso vine", aseguró la desesperada madre.

Aunque los amigos con los que vivía ya presentaron la denuncia ante las autoridades, hasta el momento nada se sabe del joven chiapaneco.