Denuncian afectaciones en parque público polémico de San Pedro

Por: Iram Hernández





Las lluvias recientes aunque por un lado despejaron la contaminación del cielo, por otra parte dejaron algunos estragos para los sampetrinos al inundarse un parque público que se mantiene en pugna por su uso.

A través de la plataforma digital de la Comisión Mixta de Colonias (Commix), vecinos de la colonia Lázaro Garza Ayala denunciaron grandes encharcamientos en las canchas deportivas del parque público de la colonia, cuestión que también evidenció deficiencias en los trabajos de la Secretaria de Obras Públicas.

Y es que el sistema de drenaje no fue bien diseñado por lo que las canchas polivalentes tengan importantes encharcamientos que bloquen su uso, indicaron los colonos, quienes a pesar de haber reportado el hecho al municipio, no han recibido respuesta.

"Ya lo ya reporte a CIAC, estas son nuestras canchas que recién arreglaron, el número de reporte para nuestra Mesa Directiva y le de seguimiento es el siguiente 108189fb96, pero no han venido a remediar la situación", denunció la vecina Yaya Moreno.

"Ningún área verde, muchos parques y menos plazas, tienen un diseño adecuado para funcionar en nuestro medio físico", añadió.

El caso toma importancia al estar en medio de una polémica, luego de que la administración municipal, vecinos y el CETIS 66 mantuvieran un estira y afloja sobre la donación del espacio público a la institución educativa y la eventual privatización de la misma para los vecinos.

"Necesitamos de la hierba para que proporcione humedad al ambiente y no tengamos sequías tan duras; un espacio público bien diseñado no se encharca, no tiene hierba muy crecida, no se le acumulan zancudos, no se le acumula basura... En todas estas décadas los políticos nos han engañado de que realmente invierten nuestros recursos en estas áreas.. no recuerdo siquiera un solo espacio público de este tipo que no se encharque y que tenga hierba crecida en exceso", apuntó David Nájera, vecino del sector.