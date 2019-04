Denuncian a policía por abuso sexual en García

Dos mujeres denunciaron a un miembro de la policía municipal de García, luego de que este irrumpiera en su domicilio a altas horas de la madrugada y presuntamente abusara de ellas, su razón, una denuncia por supuesta venta de drogas. Hasta el momento las autoridades no han tomado cartas en el asunto

INFO7

Por: Mónica Loza



Los papeles se han invertido, quienes deben ser un ejemplo de confianza y honestidad hoy son quienes amedrentan y amenazan a la ciudadanía.

Tal es el caso de dos mujeres que denuncian haber sido abusadas por un presunto elemento de la policía municipal de García.

Estas mujeres han levantado una denuncia por supuesto abuso en contra de un hombre que aseguran pertenece a las Fuerzas Policiacas del municipio de García.

Según las declaraciones el supuesto uniformado llegó a la casa de una mujer quien aparentemente fue su primera víctima, este a bordo de una camioneta en color gris, y con estrobos y en compañía de otros dos hombres irrumpieron el domicilio en el que amenazaron a la mujer junto a su esposo, para después llevarla a la planta alta y realizarle tocamientos, todo mientras el elemento policiaco amenazaba de muerte con una pistola a la mujer.

"El que me hizo eso fue el que me amenazó de muerte y que iban a matar a mi esposo", dijo la víctima.

Ahora la única opción de la mujer es cambiarse de casa pues dice, vive con miedo.

"Cambiarme de casa yo creo porque tengo la verdad mucho miedo de que me hagan algo a mi o a mi familia".

Menos de una semana después en la misma área otra mujer fue victima del mismo elemento, quien con el mismo modus operandi amedrento a la mujer y la llevó a la segunda planta donde supuestamente abuso de ella.

"Esa persona me dice que me levante y que me suba a la segunda planta, me sube y ahí me arrincona en un rincón de un cuarto y me dice encuérate a lo que yo le digo que sí que ya voy y me dice, me bajó el pantalón que traía y me dice encuérate pendeja, me pongo a llorar y me agarra fuerte la pierna y me baja la pantaleta", informó la víctima.

El oficial justificó el abuso declarando que había una denuncia por venta de drogas en ese domicilio, situación que según las víctimas es falso, pero el evento que vivió esta otra mujer identificada como Estela, la ha marcado de por vida.

"A mis niños los tuve que dar de baja de la escuela, ya no duermo y cuando lo hago, en mi cara esta la cara de esa persona, la verdad no sé por qué haría eso, supuestamente porque en mi domicilio tenían reporte de venta de drogas".

A pesar de haber interpuesto ya todas las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos estas mujeres no han encontrado la justicia, viviendo sumergidas en el temor.