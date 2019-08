Denuncian a hombre que riega la banqueta con manguera ante la falta de agua

Un video fue difundido en redes sociales en donde el hombre tira gran cantidad de agua en la colonia Misión de Cumbres en Monterrey

Durante dos días los nuevoleoneses padecieron no sólo el "calorón", sino que sufrieron también por falta de agua.

Los municipios que resultaron más afectados fueron Cadereyta, Monterrey, San Nicolás, Escobedo, García y Juárez; después se dieron reportes en Santa Catarina y San Pedro.

En redes sociales fue publicado un video que busca evidenciar la 'insensibilidad' de un ciudadano que es captado regando la banqueta con una manguera, esto de acuerdo con la publicación, después de que regresó el servicio de agua a la colonia Misión de Cumbres en Monterrey.

"Y uno sin agua", reclama la usuaria en Twitter.

@CumbresMty Misión Cumbres, aprovechando que acaba de llegar el agua ?????????? Y uno sin agua pic.twitter.com/hxhIzBBl3k — Aidewisi? (@aaideerodriguez) August 8, 2019

A través de redes sociales y medios de comunicación, los ciudadanos manifestaron su molestia, al no ser avisados por la falta del servicio, pues muchos señalaron que no se les informó oportunamente para prepararse.

CON MEMES USUARIOS COMPARTEN SU SENTIR POR LA FALTA DE AGUA

Ya casi todo cumbres tiene agua y misteriosamente una de las partes que aún falta es mi por mi casa pic.twitter.com/E0ofeb56Jt — Adri?? (@adrialonsob) August 8, 2019

Es el Sector cumbres de Monterrey quien padece por el suministro de agua ?? @AyD_ParaTi aún pic.twitter.com/9oCP83zYHf — @QuePasaEnNL (@QuePasaEnNL1) August 8, 2019

Todo el día si hubo agua, hasta hace unos momentos se fue en Cumbres Élite privadas. @Cicmty @Mty_Leones pic.twitter.com/QkF29NQurP — Gabbs' (@GabiiReies) August 8, 2019

Cumbres San Agustín sin agua pic.twitter.com/2ZNlqJ1gzV — walkingrios (@matatelarios) August 8, 2019