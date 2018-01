Denuncian a gestoras de crédito por fraude

Le presentaremos el testimonio de doña Irma, a quien uno de los negocios fraudulentos que ofrecen préstamos le quitó 49 mil 800 pesos con el gancho de prestarle 830 mil pesos para la adquisición de dos autos Uber. La empresa denunciada se llama "Regiomontana de Créditos" o "GM Crediticia 66"

Doña Irma sólo quería mejorar su economía... pero cayó en las garras de uno de los negocios fraudulentos que ofrece préstamos.

Ella firmó un contrato con la empresa gestora Regiomontana de Créditos, que también se hace llamar GM Crediticia 66, a la que contactó por medio de las redes sociales.

Le prometieron un crédito de 830 mil pesos para adquirir dos taxis de Uber, pero primero le exigieron un enganche de 49 mil 800 pesos, equivalente al 6 por ciento del crédito, y ella se los entregó.

Pero ni le hicieron el préstamo, y sí la desfalcaron con los casi 50 mil pesos que ella les entregó en partes.

Y cuando ya tuvieron el enganche, se le escondían.

"Nunca dan la cara, siempre te dan un número de WhatsApp que nunca te responden, la licenciada Cinthya Cárdenas, la encargada, te hace decir que sí, que ya vas a firmar, que me espere tantito, pero nomás te responden cuando vas a depositar, y cuando ya no vas a depositar ya no te responden", acusó.

Esta empresa gestora fue una de las seis cateadas y aseguradas el martes por la Procuraduría de Justicia, por cometer fraudes, se ubica en el Edificio Latino, pero dieron de baja su página web y no contestan ni llamadas, ni mensajes.