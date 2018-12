Denuncia Villalpando a líderes del PRD por ataques en redes sociales

Por: Olivia Martínez



Al arrancar la nueva campaña electoral para los comicios extraordinarios del 23 de diciembre, la candidata del PRD a la alcaldía de Monterrey, Ana Villalpando, denunció ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) una serie de ataques que ella y su familia han recibido en redes sociales de parte de dirigentes de su propio partido político.

Les puso nombre y apellido: Aliver Rodríguez, líder estatal del PRD; Rubén Mario Garza Morales, representante ante la Comisión Estatal Electoral; César Cuéllar, quien se ostenta como líder de ese partido en Monterrey; y Eustacio Valero, candidato a regidor.



Sin embargo, Villalpando advirtió que no aceptará presiones: no renunciará a la candidatura y que tampoco aceptará una alianza electoral.



La perredista llegó a la Fiscalía acompañada de su abogado, para interponer la denuncia por los delitos electorales.



Aseguró tener el respaldo de dirigencia nacional del PRD.



La abanderada propuso crear la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos en Monterrey para defender a la mujer y a la población vulnerable, y dijo que no puede exigir respeto a los derechos de terceros si primero no defiende los suyos.



"Los responsables están dentro del mismo partido, dijo, no estoy de acuerdo con las presiones que me están haciendo, no estoy de acuerdo con lo que están subiendo a las redes.

Se pusieron a atacar, a atacar, hasta que ya fueron más directos. Yo entiendo que soy una figura política ahorita, que van a atacar ni nombre, pero no pueden tocar a mi familia, sostuvo.

Me he mantenido, nos vamos a mantener, creo que es lo que hice la vez pasada. Y aunque recibí también ataques, decidí mantenerme", alegó.