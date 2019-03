Denuncia Víctor Fuentes que españoles de Gas "Naturgy" aprovechan vacío para cometer abusos

Info 7

Por: Olivia Martínez



El senador panista Víctor Fuentes lamentó que los españoles de la compañía de gas Naturgy, antes Gas Natural, se aprovechen de que la Comisión Reguladora de Energía, órgano que los puede sancionar, está acéfala, y por eso cometen abusos, pero advirtió que esperará unos días para que esa empresa resuelva en favor de los clientes, y de no ser así, llevará el caso ante el Senado de la República.



"Ante la falta de autoridad, digamos que los españoles son, la historia los ha reconocido por ser medianamente abusivos, si les das el margen y no hay autoridad reguladora, autoridad que esté vigilando que estén cumpliendo literalmente con los términos de la concesión y no vayan más allá, ellos aprovechan", dijo.

"La avaricia es parte de algunos actores económicos y el gobierno con su autoridad está para vigilar que no se extralimiten en ello, pero se requiere eso: hacer válida la autoridad y lamentablemente en este proceso de cambio, que esperemos que en el mediano plazo nos traiga cosas buenas, en el corto, más allá de los mensajes de ataque a la corrupción, que todavía no está nadie en la cárcel, nos ha traído negligencia en la toma de decisiones que empieza ya a tener consecuencias, como éstas", explicó.

Fuentes Solís, criticó que por una mala decisión de dejar sin cabeza a la Comisión Reguladora de Energía ahora los consumidores de Nuevo León estén pagando los platos rotos.

"Esto, como bien lo dijo el presidente, es de arriba hacia abajo, lamentablemente los usuarios están en una situación de indefensión muchas veces ante la ausencia de autoridad, quienes tienen que tomar decisiones tienen que tomarlas pronto, nosotros estaremos vigilando esta situación y si en pocos días no hay una reacción, pues obviamente que llevaremos este tema a la más alta tribuna del país para hacer un exhorto, un llamado de atención, pero el problema es a quién, porque el organismo está acéfalo, porque el presidente dijo que había corrupción en ese órgano, pero al dejarlo sin cabeza, al dejarlo desintegrado, estas son las cosas que nos están sucediendo", aseveró. El senador urgió a que cuanto antes se extiendan los nombramientos en la Comisión Reguladora de Energía y que los elegidos sean las personas adecuadas.

"Es importante y no solamente que se designe a alguien que aparentemente puede ser cercano al presidente, no es demeritar su cercanía, sino que no debe ser ese el requisito indispensable, ojalá alguien cercano tenga la capacidad, la experiencia probada y tenga la capacidad de instrumentar las políticas que se requieren", demandó.

