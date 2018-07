Denuncia Morena irregularidades en casillas de Guadalupe

Aunque a las 6:45 de la tarde aún permanecían personas en fila para votar, el representante de Morena, Mario Garza cuestionó la manera en que se contabilizaron las boletas, así como demoras en las apertura de casillas.

Garza señaló que levantó incidentes por el conteo de las boletas.

"De entrada se abrieron tarde, se empezó tarde el conteo. Las boletas no se contaron una por una, me consta y tengo video, se estuvieron contando por folios, en otras, se contaron de varias en varias, no como lo marca la ley electoral", dijo en entrevista.

Esta situación, aseguró se presentó en la casilla de sección 0617 ubicada en Calle octava, Fraccionamiento calle de San Miguel, en Guadalupe.También la casilla 0653 ubicada en San Rafael.

El representante del Movimiento de Regenera Nacional, aseguró que este tipo de situaciones no abonan a la certeza y hacen pensar mal a la gente.

Además dijo, la demora en la apertura de casillas reduce la oportunidad de votar en aquellos que acuden muy temprano a cumplir con su voto.