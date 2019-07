Denuncia irregularidades en DIF Capullos

Una madre de familia denuncia que el DIF Capullos ya le consiguió una familia sustituta a su hijo de 6 años sin que ella diera el consentimiento

Por: Jesús Vargas

La mujer asegura que llegó a esa instancia bajo la promesa de que la ayudarían a darle a un tratamiento médico a su hijo, quien entonces tenía tres años de edad.

"Que por negligencia, que porque yo no tengo los recursos, mi niño se me enfermo de la piel, me le dio escabiosis y a mí me trajeron con engaños a Capullos diciéndome que me iban a apoyar y que me iban a dar medicamento para curar a mi hijo”, recuerda Anilu Elizabeth Camacho.

Desde esa fecha su hijo vive ahí y pese a que Anilu asegura que ha cumplido con todo lo que le han pedido para que se lo regresen, en el Centro del DIF no la han escuchado.

"Me dice la psicóloga que ya tiene una familia sustituta con una pareja que yo no conozco y yo no he firmado ningún papel, a mí no me han avisado nada, se los están dando a ellos, yo lo que quiero es que me ayuden por favor, ayúdenme a recuperar a mi hijo".

La mujer, quien es madre de tres hijos, asegura que una funcionaria de la Procuraduría de la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes, le ofreció comprarle a su hijo a cambio de 15 mil pesos.

"Cuando yo estaba embarazada de mi niño, a mí la licenciada Angélica Nancy Galván, la delegada del caso, me ofreció dinero, me dijo: ¿cuánto quieres? Tú dime y yo te doy lo que tú quieras”, recuerda.

“Yo le dije que mis hijos no están en venta, me dijo que era para que saliera de pobre. Yo prefiero comer frijoles y huevito toda la semana que vender a mis hijos".

La madre señala que a estas irregularidades se suma el maltrato del que muchos menores son víctimas.

"Los encargados les pegan a los niños, yo también fui niña de Capullos, yo les puedo decir cómo está ahí adentro, no les dan de comer, les pegan y si es cierto que los encierran".

Anilu asegura que su caso no es único y pide ayuda para reencontrarse con él pronto.