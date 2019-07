Demanda PAN cuentas claras sobre Línea 3

Por: Iram Hernández





El presidente estatal del PAN, Mauro Guerra Villarreal, acompañado de los diputados locales Carlos de la Fuente Flores, Claudia Caballero Chávez, Mercedes García Mancillas y Eduardo Leal Buenfil, entregaron el escrito en las oficinas de dicha dependencia.

Tras entregar el escrito, se calificó esta obra como un "mamut blanco" por los sobrecostos y el retraso en su operación. "Desde que se inició con este proyecto sólo hemos oído cifras, cantidades y no tenemos una calidad en cuánto a los recursos, cuánto le está costando a Nuevo León esta obra, que no ha tenido un beneficio y no se ha echado andar".

"Se tiene que dejar un precedente para que ninguna obra de esta magnitud se esté gastando sin orden, sin control, sin tener transparencia y podamos prevenir lo que tenemos con esta obra que ha costado más y que ha estado detenida", expuso Guerra Villarreal.

La información solicitada, consiste en los recursos invertidos en la Línea 3 del Metro, desde su inicio hasta el 31 de julio de este año, ya sean recursos estatales, federales, provenientes de algún fideicomiso, fondo o subsidio o como resultado de la redirección o ahorros en el presupuesto estatal o federal.

De igual manera se solicitaron los conceptos por los que cuales fueron erogados recursos, ya sean estudios técnicos, convocatorias construcción, mano de obra, de las estaciones y equipamiento de las mismas y la compra de vagones con sus especificaciones.

"Es una falta e interés parte del Estado, hay un costo financiero del dinero estancando que al final se pudo utilizar en aras áreas de oportunidades y necesidades", expresó De la Fuente Flores.

Al momento de entregar el escrito, fueron atendidos por el secretario de Infraestructura, Humberto Torres, quien se comprometió a hacerles llegar la información solicitada y dijo estar en la mejor disposición de clarificar los datos.

De no obtener la información, el dirigente panista agregó, que harán esta misma solicitud ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado.