Dejó San Pedro de ser municipio blindado; Estado lo contaminó.- PAN

Por: David Torres



Además de no existir una estrategia clara por parte del alcalde Miguel Treviño el cual se descuidó la seguridad por enfocarse en otros temas, la inseguridad que padece San Pedro se debe a que el Estado contaminó con su fallida estrategia a ese municipio, opinó el PAN estatal.



El dirigente de ese partido, Mauro Guerra Villarreal, indicó que hasta el momento, la intervención estatal sólo ha agravado la inseguridad en San Pedro lo cual dio al traste con lo logrado por Mauricio Fernández.

"Parece que no (ha servido la ayuda del Estado), los resultados han sido en contra, parecería que el Estado, como gobierno independiente le llevó esas malas prácticas al gobierno independiente de San Pedro y no logramos que se mejorara la seguridad, es un tema que preocupa porque los ciudadanos de San Pedro y Monterrey no merecen estar sufriendo estas crisis de inseguridad", indicó Guerra.

El líder panista afirmó que Miguel Treviño debe reconocer su error de haber descuidado la seguridad y acabar con el blindaje que tenía su antecesor, Mauricio Fernández Garza.

"Lo primero que hizo Miguel fue descuidarse del problema real, lo vimos muy preocupado hablando de fútbol, de béisbol, los museos, tratando de correr gente de su administración cuando realmente lo que debía era mantener la seguridad, los gobiernos del PAN mantuvieron seguro San Pedro, Mauricio Fernández mantuvo seguro San Pedro.

"San Pedro es un municipio que estaba blindado, era un municipio que tenía paz y tranquilidad y en lo que lleva este gobierno independiente municipal y con la ayuda que le dio este gobierno independiente estatal llevaron esa paz a inseguridad", afirmó.