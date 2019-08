Dejan a alumnos de secundaria sin clases; cancelan grupo

Autoridades de la secundaria informaron que no habrá grupo de primero "E" por lo que los alumnos no tomarán clases en el arranque del ciclo escolar

Noticias de hoy - 26/08/2019 09:17 a.m.

INFO7

Por: Gerardo Burgoa

Los alumnos de la escuela Secundaria Técnica 109, en el municipio de Escobedo, llegaron muy contentos para cursar este nuevo ciclo, pero así como llegaron los regresaron ya que les notificaron que se cancelaba el grupo de primero "E".

Esta situación vivieron alrededor de 50 estudiantes quienes acompañado de sus padres, les informaron que por órdenes de la Secretaría de Educación cancelaran el grupo de primero para los turnos matutino y vespertino.

Según los directivos de la secundaria 109, Doctor Carlos Canseco, ubicada en la colonia Praderas de San Francisco, les mencionaron a los padres que no habían mandado maestro y sus hijos ya no aparecían en el sistema de este plantel, por lo que no podían estar en la escuela.

Esto provocó la molestia de los padres, ya que las listas donde aparecen sus hijos están pegadas en la entrada principal del plantel.

Lo que ellos piden es una explicación de por qué de la noche a la mañana, deciden cancelar el grupo de primero.

Puede interesarte...