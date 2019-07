Deja Gas Natural de entregar recibos; temen de cortes de servicio

Clientes de la empresa española indican que desde mediados de junio debieron llegarles los recibos lo cual no ha sucedido; eso impide que paguen el servicio

Por: David Torres

Lo que más temen algunos vecinos de la colonia Terminal, de Monterrey, es que Gas Natural, les vaya a cortar el servicio y luego tengan que pagar 400 pesos de reconexión.

El problema puede derivarse de que Naturgy no les ha enviado a los recibos a sus domicilios por lo cual no pueden pagar en sitios autorizados además que desconocen cuánto deben del último bimestre.

"Ahorita no nos han llegado ni a mi vecina ni a los vecinos de aquí recibo, verdad, y sí queremos saber por qué no han caído por este lado.

"Debieron haberlo entregado ya unos quince días del mes pasado, a mediados de junio", la vecina dijo María Isabel Hernández.

Eso lo padecen quienes viven en las calles Jesús M. Garza, Antonio Coello y Álvaro Obregón.

"Me lo pueden cortar y voy a pagar más, más de lo que me cobran a mí, de reconexión", agregó Hernández.

Algunos tuvieron que ir a hacer largas filas a la única sucursal que queda abierta.

"Pues no, no llegó entonces no lo pagamos y nos mandaron este aviso para que pagáramos, entonces mi hijo fue hasta quién sabe dónde a pagar", expresó María de Jesús Sepúlveda.

A otros vecinos, como Adolfo Flores la factura les llegó muy tarde y con cobros 300% superiores a lo normal.

"Aumentó, aumentó más y vas a Gas Natural y no te hacen caso, va uno y te juzgan, yo lo que digo, ´oiga, señorita, pues es que realmente si vengo a reclamar´, ´hágale como quiera, si no córtelo´", expresó el afectado.

Esta anomalía se suma al cierre de sucursales y cobros indebidos de la trasnacional.