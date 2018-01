Deja a sus 7 hijos para huir con amante

Redacción

Por:

Un padre de familia dio a conocer a través de los medios de comunicación, que su esposa presuntamente se fugó con un hombre a Saltillo, dejando a 7 hijos en abandono.

José Luis Zapata Vázquez habitante de la ciudad de Monclova dijo que busca a su mujer de nombre Rosa María Medrano Viera porque sus hijos la necesitan.

Además, identificó al amante de su pareja como Roberto Peña, quien fue reportado como desaparecido por su familia y es casado.

“Yo no quiero ya nada con ella, pero sus hijos la necesitan. Llegando ella a la casa, me voy a salir no quiero nada de ella”, señaló

El afectado pidió a la población acudir a la Pronnif para brindar cualquier información o comunicarse al número 866-135-7514

Por último, culpó a la comerciante Irma Herrera de haber ayudado a su esposa a irse de la ciudad, pues argumenta que ella ha hecho lo mismo con otras mujeres que acostumbran a jugar lotería con ella.