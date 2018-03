Defienden crecimiento vertical en El Huajuco: afirman que establecerían candados

La síndica primera del Cabildo regio, la priista, Elisa Estrada, afirma que han residido 53 participaciones en la consulta pública y que pese a que ya está colapsada, la reforma al artículo 38 del Reglamento de Zonificación y Desarrollo Urbano busca generar una ciudad "amigable" porque "el futuro ya nos alcanzó"

David Torres

Por:

INFO7 - Mientras grupos vecinales, abogados y regidores se han manifestado contra el colapso del Huajuco que se generaría al dar manga ancha para construir torres de cualquier tamaño en predios de 4 hectáreas, la síndica primera, la priista Elisa Estrada, quien es presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano del Cabildo regio, afirma que la reforma sólo derivará en una ciudad más amigable ya que ahora se crecerá hacia arriba y no a los lados.

La perspectiva de Estrada es que con la reforma al Artículo 38 del Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo sí proliferarán edificios (que según vecinos, serán como las de Valle Oriente), pero que éstos inhibirá la construcción de fraccionamientos.

"La única modificación que se pretende es que el crecimiento pueda liberar suelo, es importante en esa zona que tú conoces que es el pulmón de la ciudad que nosotros garanticemos zonas de absorción, nosotros tenemos muchos mantos freáticos ahí abajo".

"En lugar de que se construya horizontalmente, agotando toda la tierra del terreno en el cual se va a construir, se pueda construir hacia arriba, no se aumenta la densidad y no se aumenta con ello la vialidad", afirmó.

Para garantizarlo la Síndica promete establecerlo en el reglamento aunque, a decir verdad, ya hay muchos fraccionamientos autorizados.

"Vamos a modificar el texto del reglamento para que quede absolutamente claro que no habrá más densidades, que no habrá más vialidades y que no se puede construir una plancha de concreto, que sí tú decides construir hacia arriba lo que están liberando es suelo para que se garanticen áreas verdes", expresó.

Otro argumento es que la liberación de alturas sólo será para dos áreas del Huajuco: La Estanzuela que mide 458.77 hectáreas y Los Cristales de 777.65 hectáreas.

"Puede haber algunos terrenos que decidan los vecinos, los dueños del terreno aliarse para hacer desarrollos de ese tipo y de no ser así, en sólo en algunos pocos espacios van a poder hacerse porque van a tener un sólo dueño", manifestó.

Pero los opositores sostienen que por donde se le vea, permitir megatorres como la KOI de San Pedro sólo ahogará más la Carretera Nacional por la que transitan 7 mil autos en cada hora pico.

"Vamos a ver una mole gigantesca, con una altura ilimitada y, por las circunstancias actuales de la zona, en la que no se ha ampliado una avenida desde hace muchos años", afirmó el abogado y vecino de Sierra Alta, Federico Fernández.

"Lo que tenemos miedo es que se libere en un momento dado y el caos vial sea más y que, además, el parque vehicular no estamos dispuestos a que un carro más ahí", secundó la vecina Rosaura Guerra.