Defiende Adrián a su administración tras derrumbe

Por: Olivia Martínez



El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, defendió a su administración en el caso del derrumbe de una obra en construcción en la que fallecieron al menos siete trabajadores y alegó que fue clausurada desde noviembre del año pasado.

"Los avisos a la autoridad de que estaban haciendo una excavación ahí fueron en noviembre, se hicieron las visitas correspondientes y obviamente la clausura que le comento yo también fue en noviembre", explicó.

Aparentemente todo está conforme a los reglamentos y a la ley, repito, la propia construcción no contaba con ningún permiso, y están las suspensiones correspondientes, están, vamos a decir, las diligencias que se realizaron en aquellas épocas, está la comparecencia tanto del dueño del predio como del responsable de la obra donde se comprometen, expresó.

El edil anunció que a más tardar el lunes presentará una demanda penal contra quien resulte responsable por la violación a los sellos de clausura.

Además, ordenó a la Contraloría Municipal abrir una investigación en torno al personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano, dependencia que dirige Luis Bortoni, para determinar si él o los inspectores incurrieron en anomalías.

Aclaró que esto es al margen de la investigación que lleva la Fiscalía General del Estado.

El presidente municipal reiteró que la construcción no estaba autorizada y siguen indagando cómo se llama ya que no está registrada ante el municipio.

Identificó como presuntos responsables al dueño del inmueble, Gerardo Villarreal Costilla, y al encargado de la obra, Alberto Flores o Gerardo Vargas.

Así como están los ciudadanos y vecinos indignados por lo que hizo un particular, así estamos nosotros, y el día de hoy o mañana, a más tardar el lunes, perdón, estaremos presentando denuncia por la violación de los sellos de suspensión de la obra, anunció.

El edil hizo una cronología de la actuación municipal.

Es un predio que desde el año pasado tuvo una queja de los vecinos de que estaban haciendo una excavación, se presenta obviamente la autoridad, una excavación ilegal porque no tenía ningún tipo de permiso, ningún tipo de aviso, se suspendió, se ordenó suspender esa excavación que había dado como consecuencia que se cayera una barda, en esa suspensión y como están los trámites ante Desarrollo Urbano se solicitó que se hicieran trabajos de remediación, es decir, para evitar que se fuera a hacer más grande el problema, se hicieron los trabajos de remediación, vuelve a hacer la inspección Desarrollo Urbano y se dan cuenta de que están haciendo más excavaciones, se vuelve a suspender la obra porque no tiene ningún tipo de permisos, se hicieron diferentes visitas, noviembre, diciembre, enero, febrero, creo que hasta marzo todavía se hizo una visita, no había ningún tipo de construcción, refirió.

Argumentó que la Ley de Desarrollo Urbano marca que, tras una remediación, el responsable de la construcción es considerado legalmente el supervisor, es decir, quien suple la labor de supervisión del municipio, y se hace responsable y se compromete a vigilar que no se retome la edificación.

Y la ley y el Código Penal establece responsabilidades para ese tipo de personas, que son las que jurídicamente en un momento dado, si violan, al transgredir la ley o llegan a violarla, tienen responsabilidades... está la comparecencia tanto del dueño del predio como del responsable de obra donde se comprometen, están firmadas por ellos, explicó. El dueño del predio es Gerardo Villarreal Costilla, en copropiedad con la esposa, según la escritura, y el responsable de obra que se presentó en su momento para los trabajos única y exclusivamente de remediación es Gerardo Vargas, precisó.

De la Garza Santos insistió en que si hay alguna anomalía, la Contraloría Municipal y la Fiscalía General del Estado lo determinarán.

La propia Contraloría inició una investigación para obviamente revisar esos procesos y que haya sido conforme a lineamientos y obviamente de acuerdo a la ley y en caso de que se encontrara una anomalía se tiene que sancionar en su momento, obviamente también darle vista al Ministerio Público, sostuvo.

El alcalde insistió en que la administración a su cargo clausuró en su momento la obra y que esta nunca fue autorizada.