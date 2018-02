Defensa de Villarreal Budnik pide actuar contra secuestrador

Iram Hernández

Luego de que el empresario Agustín Villarreal Budnik pudiera identificar en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia estatal a uno de los autores materiales de su secuestro, se pidió al procurador Bernardo González dar celeridad a las investigaciones.

Así lo solicitó el abogado Carlos Charles Manzano, defensor del propietario de Ladrillera Mecanizada, a través de una misiva en sobre cerrado dirigida a González Garza para que actúe al enviar el nombre e identificación de su secuestrador.

El defensor de Villarreal Budnik, aseguró que el martes 6 de febrero acudió a una cita con el Procurador para solicitarle la agilización de las investigaciones del caso y que fue durante esa visita cuando, fortuitamente, pudo hacer el reconocimiento.

Detalló que mientras hacia antesala más de 20 agentes desfilaron frente a él porque al parecer iban a tener una junta donde reconoció a la persona que lideró el plagio y que condujo el vehículo en el que fue llevado a una casa de seguridad en Apodaca.

Al entrevistarse con el funcionario le hizo saber lo que había pasado, añadió, González no le preguntó de quién se trataba ni hizo el intento de localizar a la persona en cuestión y sólo ofreció comunicarse ese mismo día o el miércoles para darle seguimiento al tema.

“El pasado 6 febrero de este año acompañé a mi defendido el ingeniero Agustín Villarreal Budnik y el Procurador no me dejó entrar y estuvo a solas con el ingeniero en su reunión en su oficina, yo no pasé, algo que es muy delicado, que el cliente hable sin su abogado.

“El ingeniero le dijo a Bernardo, ahí está mi secuestrador, ahí está en la sala de juntas, posteriormente quedó el procurador de que iba a investigar y que iba a llamar ese mismo día en la tarde. Hoy como abogado del ingeniero me presentó el ingeniero una carta en sobre cerrado con los datos del elemento o elementos que participaron en su secuestro donde dice al procurador y por ello presentamos el escritorio.

Le pedimos reserva del nombre y que el Procurador pues en este caso realice las medidas suficientes de protección del ingeniero y también que investigue, ya que a la fecha no se ha resuelto nada”, agregó Charles Manzano.

Ante este panorama se lanzó un llamado a que la autoridad no incurra en un encubrimiento de los victimarios que resultó ser un comandante de la Policía Ministerial.

Agustín Villarreal Budnik fue secuestrado en enero de 2016 y según el empresario los autores fueron su hermano y su padre, como parte de una disputa por bienes familiares tras el divorcio de sus padres.

“El ingeniero comentó que en caso de que el Procurador no investigue o siga en una postura de no investigar, esto lo pondrá a disposición de la Comisión de Selección del Fiscal General para que analicen las acciones que está realizando Bernardo”, agregó el abogado.