Declinan 2 candidatos en Escobedo; van con Clara Luz

Noticias de hoy - 26/06/2018 06:40 a.m.

Carlos Campos

Por:

A escasos días del proceso electoral, la candidata a la alcaldía de Escobedo, Clara Luz Flores, sumó los apoyos de dos candidatos opositores, por separado Jesús Lauro Briseño Treviño, del Partido Nueva Alianza y José García de León, Independiente, acudieron a la Comisión Estatal Electoral a presentar su renuncia a la candidatura a presidente municipal.

Briseño, ahora excandidato del PANAL, fue el primero que acudió para dar marcha atrás a su decisión de contender, en las instalaciones de la CEE dijo coincidir con las propuestas que plantea Clara Luz Flores.

"No soy agremiado a Nueva Alianza ni a ningún otro partido, pero contribuiré desde mi espacio al desarrollo del municipio, esta es una decisión personal pues mi deuda es con el municipio y agradezco al partido y sus simpatizantes", expresó.

Por su parte el Independiente José García de León, aseguró que su decisión fue tomada al considerar que la candidata del PRI cuenta con iniciativas y proyectos importantes para Escobedo.

"Declino por la persona, Clara Luz, no por el partido, me sumo al proyecto de Clara pues tengo 16 años de vivir en Escobedo y sí he visto mejoras, pero quiero ver muchas más", dijo García.

Las declinaciones se suman a la renuncia que hace días presentó la mayoría de la planilla de regidores del Partido RED para sumarse al proyecto de Clara Luz Flores.