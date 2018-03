Dan día de descanso a burócratas estatales por falla eléctrica

Un conato de incendio, provocado por falta de mantenimiento, provoca humareda y cortocircuito en estación eléctrica y apagón en la Torre Administrativa y el Pabellón Ciudadano lo cual provoca suspensión de actividades dejando a miles de usuarios sin servicios

David Torres

Por:

INFO7 - Aunque acababan de regresar del puente vacacional, más de mil 200 empleados estatales perdieron un día de trabajo de este miércoles debido a que la falta de mantenimiento en una estación eléctrica provocó un corto circuito y apagón generalizado en la Torre Administrativa de Gobierno y el Pabellón Ciudadano.

A las 8:15 de la mañana, cuando apenas encendían sus computadoras para ponerse a trabajar, los burócratas recibieron la orden de desalojar los edificios pues había un conato de incendio en el cuarto de máquinas.

"Ahoirta no hay sistema, no hay energía eléctrica, se suspende lo que es el bombeo de agua, les va a llevar el día de hoy para la reparación. No hay actividades, nos acaban de decir porque en lo que reanudan las energías pues no podemos hacer nada", afirmó Martha quien es empleada de la Tesorería estatal.

Protección Civil informó que nunca hubo incendio, pero sí un corto circuito el cual fue provocado por una fuga de agua que se originó al romperse una tubería.

"En ningún momento hubo fuego, el humo fue generado por una planta de emergencia la cual está alimentada por combustible diésel la cual fue la que generó el humo que inicialmente se reportaba como fuego", afirmó el subdirector operativo de Protección Civil estatal, Miguel Perales.

Aún así, se le dio la salida a los trabajadores y 800 personas que incluso venían de otros municipios se quedaron sin hacer trámites.

"Vengo de Hidalgo, Nuevo León y venía a hacer trámite de escrituras. Deben de poner una persona que ahí en la puerta nos esté avisando o que ponga un aviso ahí para mañana, unos dicen que mañana jueves, otros dicen que hasta el viernes y otros que hasta el lunes, pues en realidad no sabemos", afirmó Margarito Hernández.

Las autoridades indicaron que el problema podría quedar resuelto este mismo miércoles, pero a los usuarios del Instituto de Control Vehicular, de carta de no antecedentes penales y del Registro Público de la Propiedad, entre otros, les comentaron que posiblemente el viernes o hasta el lunes.

También se informó que las estaciones de monitoreo ambiental, al igual que los empleados, quedaron fueron de servicio ya que su base de control también está en la Torre Administrativa.