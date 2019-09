Da Victor Fuentes su primer informe de actividades

Por: Yaressi Ortega





Con un recinto lleno, el senador Víctor Fuentes, presentó su primer informe de labores en el cargo.

El senador estuvo acompañado de su familia, amigos, figuras políticas , empresariales, ONGs y ciudadanos.

Entre los temas que destacó se encuentran la defensa de la Sierra Picachos, la Cueva de los Murciélagos, el combate a las pedreras, la mejora de la gasolina, entre otros.

El senador Damián Zepeda, dentro de su discurso de felicitación "destapo" a Fuentes como gobernador acción que la mayoría celebró.

"Haciendo un análisis de las características de los grandes líderes del partido a nivel nacional y local, me he encontrado con características comunes, pero hay tres que me gustaría destacar: claridad de miras, perseverancia y por supuesto siempre la congruencia y honestidad.

"Creo que Víctor Fuentes tiene una claridad de miras bien transparente, es perseverante y disciplinado. Me dará mucho gusto verlo en un futuro de gobernador del estado de Nuevo León", mencionó.

Entre los asistentes al informe están los senadores Damián Zepeda, Xóchitl Gálvez, del PAN, la senadora priísta, Verónica Martínez.

Además de los diputados federales, Víctor Pérez y Hernán Salinas, entre otros.