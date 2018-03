Cuide a sus mascotas, llévelos a vacunar

Iram Hernández

Por:

Con una meta de 600 mil vacunas contra la rabia para perros y gatos, la Secretaría de Salud arranco la semana de vacunación antirrábica en Nuevo León.

Para Laura, "Chuy" es más que el perro de la casa, es parte de su familia y como tal le procura dar los cuidados necesarios para que esté más tiempo acompañándolosĀ por lo que desde García acudió hasta el centro de Monterrey para que le dieran su vacuna.

"Chuy" es un perro mestizo que llegó cuando el papá de Laura lo vio de cachorro en medio de una avenida con riesgo de que fuera a atropellado por lo que lo llevo a casa en una caja de zapatos y desde entonces es un miembro más de la familia.

"Lo vengo a vacunar para que no le de rabia y tampoco cause c problemas a otros animales o a las personas. Es un miembro de la familia, papá dice que es su perrhijo.

"Todavía está algo chico, pero cuando crezca lo vamos a esterilizar para que no haya perritos en la calle y no sufran, mucha gente no tiene conciencia y los trata mal", dijo Laura Reyna.

Así como Chuy otros perritos y gatitos llegaron al Centro de Salud No. 2, ubicado en la colonia Terminal en Monterrey para ser recibir la vacuna contra la rabia.

Esta semana, personal de la Secretaría de Salud inició la brigada casa por casa para aplicar la vacuna antirrábica; la esterilización es gratuita, la cual se brinda con cita previa en los centros de salud de los 51 municipios del Estado.

La rabia se propaga por medio de saliva infectada que penetra en el cuerpo a través de una mordida o un corte en la piel. El virus viaja desde la herida hasta el cerebro, donde causa una hinchazón o inflamación. La mayoría de las muertes por rabia ocurre en niños.

Es de señalar que la aplicación de vacunas será de lunes a viernes de 8:00 a 18:30 horas en los Centros de Salud Caninos y Felinos, asimismo se puede hacer una cita al teléfono 8130705