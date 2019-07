¡Cuidado al volante! Puede toparse con un conductor agresivo

En los últimas fechas se ha registrado una violencia desenfrenada entre automovilistas en incidentes viales. Pero, ¿qué factores la provocan?

Noticias de hoy - 11/07/2019 11:45 a.m.

INFO7

Por: Ernesto Ochoa

En últimas fechas en varias ciudades del país se ha registrado una violencia desenfrenada en conductores por incidentes viales.

-San Pedro Garza García, 28 de junio:

Un adulto mayor termina por impactar su vocho, contra un muro, luego de que un conductor prepotente le diera un cerrón.

-Monterrey, 9 de julio:

Un incidente vial desata una pelea entre dos conductores en la zona Tec

-Veracruz, 10 de Julio:

Un hombre le incrustó un arma blanca en un ojo a otro conductor, tras una discusión por disputar un lugar de estacionamiento en un centro comercial.

Son escenas que ya se han vuelto comunes.

De acuerdo a la Psicóloga Rocío Saucedo, estas conductas son causadas por las prisas.

"Tendríamos que analizar qué les está sucediendo previo a un evento a este tipo".

"Hoy en día encontramos en aquellas personas agresivas que pelean por un espacio o por llegar antes. La prisa es un factor desencadenante", explicó la psicóloga.

De acuerdo a especialistas estas riñas se han normalizado.

Factores externos:

-Calor

-Aumento de padrón vehicular

-Tiempos de traslado

Factores internos:

-Estrés

-Problemas personales

"Al momento de ir siempre con prisa y si más freno de pronto y tienen esa mentalidad del otro, me está haciendo algo para agredirme, no lo toman como hecho aislado, el de adelante va más lento me está agrediendo", explicó.

La poca tolerancia a la frustración se está generalizando en la sociedad desquiciando en riña entre los automovilistas.

"Evidentemente, hay un estrés por ir manejando porque tenemos la cita".

"El problema de la sociedad es que ya normalizamos las conductas agresivas o conductas inadecuadas", advirtió la especialista.

Si no paramos esto las consecuencias son graves, accidentes, lesiones, cárcel y en ocasiones hasta la muerte.