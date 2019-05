Cuestionan diputados el favoritismo de gobierno sobre transportistas

Por: Magdely Salazar





Luego de que la tarde de este miércoles el secretario de gobierno, Manuel González, propuso diferir la reunión, el coordinador de la bancada panista, Carlos de la Fuente, señaló que la decisión pudo deberse al temor de que el aumento no fuera aprobado.

"A patear el bote, otra vez... No está preparado el consejo, no está preparada la Agencia, cómo van a sostener ese aumento, ante qué, cuál va a ser el beneficio. Quiero imaginarme que se dieron cuenta de que no iba a pasar y están tratando de cabildear con otros argumentos".

Por su parte, el líder del grupo legislativo de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, cuestionó el favoritismo de gobierno sobre transportistas, y la nula defensa hacia el usuario.

"A mí no me queda claro por que si hay quórum están aplazando la sesión, esa cortesía no se le da a los usuarios del transporte si ellos no pueden asistir; no se la darían al Congreso si no puede asistir.

"Se me hace exagerada la postura favoritista que tiene gobierno del estado con el gremio transportista, toda vez que debería estar defendiendo al ciudadano y no al empresario", manifestó.

Mientras que el coordinador de Morena, Ramiro González, atribuyó la suspensión a una falta de voluntad, afirmando que no cabía la cortesía ante transportistas que han afectado al usuario.

"Hay una falta de voluntad, de seriedad y presión para que se dé el aumento conforme los números que ellos quieren y eso no es correcto.

"La cortesía no se puede dar ante esa falta de acuerdo, la cortesía no se puede dar cuando dejaron un día sin transporte público y que le costó al estado más de $500 millones de pesos... no puede haber ese tipo de cortesías", puntualizó.