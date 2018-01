Cubre la niebla la ciudad con toque londinense

Cubre niebla la ciudad de Monterrey con toque europeo, estas postales nos han dejado las bajas temperaturas

Noticias de hoy - 03/01/2018 08:15 a.m.

Ernesto Ochoa

Por:

Pocas veces la Sultana del Norte es cubierta bajo un gigantesco manto de niebla que por momentos adquiere un estilo y ambiente londinense.

La tarde de este martes, estas fueron postales de edificios, iglesias y hospitales que literalmente fueron desapareciendo.

Las temperaturas gélidas que azotan a la metrópoli han obligado a los regiomontanos a salir bien abrigados.

Algunos lo hicieron para captar con sus cámaras los bancos de niebla que tapizaron la ciudad.

“Me gusta, se ve como ambiente de película de terror y también europeo.”

“Pocas veces la última vez que recuerdo que se puso así fue en el 2004 que nevó el 24 de diciembre".

Hasta el icono de la ciudad, el Cerro de la Silla se borró de la faz.

El intenso tráfico apenas se pudo distinguir en la avenida Morones Prieto.

La Basílica de Guadalupe en la colonia Independencia también parecía ocultarse.

“A mí se me hace bonito porque casi no se veía esto, se me hace muy bonito sinceramente yo prefiero el frío que el calor".

“No se ve la ciudad, se ve más la neblina que la ciudad".

“Parece un ambiente de película de terror por lo que veo pura neblina", fue la expresión de algunos ciudadanos entrevistados.

Pero el frío no es un obstáculo para algunas personas que se ejercitan, como una mujer que en medio del clima adverso salió a trotar por las calles del primer cuadro.

Fue un martes muy helado, pero con un entorno europeo al estilo norteño.