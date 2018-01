CROC de NL busca reducir accidentes en su transporte urbano

Rodolfo García

Por:

Con el propósito de reducir los accidentes viales provocados por el transporte urbano y ofrecer un mejor servicio al usuario, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) de Nuevo León inició la capacitación de los choferes que operan sus rutas camioneras tanto dentro como fuera del área metropolitana de Monterrey.

Alberto Serna de León, líder estatal de la central obrera, informó que el programa de adiestramiento arrancó en las rutas 5, 27, 95, 405 y 803, esta última de Ciénega de Flores, en la cual 200 operadores recibirán el curso denominado “Sistema de Conducción en Manejo Defensivo” impartido por elementos especializados de la Dirección de Tránsito de Monterrey.

Y abundó que las sesiones tendrán una duración máxima de dos horas y se aplicarán en forma intensiva a grupos de 70 operadores, quienes verán temas relacionados con el control de velocidad, alcoholemia, reglamento vial, código penal y buen trato a los pasajeros.

“La importancia es salvaguardar la integridad física de ellos, cuidarlos y a nosotros también como usuarios, concientizarlos como choferes tanto en su trabajo como en su vida diaria”, afirmó el oficial Martin Benítez Ortiz que, junto con el capitán de Tránsito José Cárdenas Buendía imparten el adiestramiento.

Por su parte, tras concluir uno de los cursos impartido en la zona de talleres de la Unión de Permisionarios croquistas, su secretario general José Álvarez Becerra manifestó que anteriormente la Agencia Estatal del Transporte ofreció un programa de capacitación a los choferes y ahora se refuerza el aprendizaje con los cursos de Tránsito de Monterrey.

“Ellos deben de tener un respeto al usuario, el respeto que se merece, que conduzcan con seriedad, que midan su velocidad, que no vayan jugando, que no vayan usando celulares porque eso nos perjudica a nosotros y no queremos participar en accidentes, que Dios no lo quiera lamentables”, señaló Álvárez Becerra.

Subrayó que se contempla que los 200 choferes concluyan su capacitación en forma integral para el próximo mes de febrero.