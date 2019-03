Critican diputados falta de acciones para remediar daños en el Metro

Por: Iram Hernández





Legisladores de distintas bancadas del Congreso local rechazaron la falta de acciones ante los daños que tiene el Metro.

Los diputados coincidieron en que se ha caído en una negligencia de parte de gobierno estatal y del propio titular de Metrorrey, a quien volverán a citar a rendir cuentas el próximo lunes.

La vocal de la comisión de transporte y movilidad, de Movimiento Ciudadano Mariela Saldivar criticó la falta de acciones para remediar los daños que podrían traducirse en saldos lamentables para los usuarios.

"La autoridad debe tomar ya medidas, no estamos en un juego de niños, la negligencia de no dar mantenimiento mata y no queremos que con estos avisos que nos da el Metro de manera sistemática por muchos años vaya a tener consecuencias fatales".

Según denunció personal de Metrorrey, más de 170 columnas de la Línea 2 registran daños en su estructura, resultado de la deficiente calidad de las obras construidas hace apenas 10 años y de la falta de mantenimiento, lo que podría derivar en un accidente mayor.

Ante los daños que presenta la estructura de columnas de la Línea 2 el coordinador de la bancada del Partido del Trabajo, Asael Sepúlveda, indicó que el director de Metrorrey les ha dado negativas pero la explicación que le debe a la ciudadanía es algo que debe ser presentado ante el riesgo a las vidas humanas.

"Que venga a comparecer sobre esto y otras cosas, al final del camino no importan tanto las infraestructuras sino ya a una cuestión de vidas humanas. Es negligencia y una falta de planeación de este sistema del transporte colectivo", añadió.

Al respecto la bancada de Acción Nacional va a programar un recorrido por todo el sistema del Metro en sus dos líneas aunado a pedir un análisis y estudio de especialistas para que se tenga la radiografía del estado y los riesgos a los que se enfrentan los ciudadanos.

"Tiene que haber una inspección y diagnóstico por parte de peritos por parte de integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de la Universidad Autónoma de Nuevo León, estamos observando las fallas y la irresponsabilidad, es una obra de baja calidad y que pondrá en riego a la población", apuntó el legislador Juan Carlos Ruiz.