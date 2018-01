Critica Fernando Canales manejo del PAN

Panistas de Nuevo León apoyan abiertamente a la independiente Margarita Zavala pese a que estatutos de partido se los prohíbe; Canales y Arellanes dicen que la esposa de Calderón tiene el perfil humanista del blanquiazul

El exgobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond, uno de los cuadros más distinguidos del PAN, coincidió con el exalcalde de Monterrey, Adalberto Madero, en que la dirigencia de su partido está secuestrada por personas que impiden la democracia interna.

El exmandatario indicó que el manejo de algunas personas sobre el partido no va con la tradición democrática del PAN.

"Sí, sí ha sucedido eso, pero la misma lucha que dimos por México, con el PAN, algunos estamos al interior del PAN por recuperar los valores de libertad y de democracia y de respeto al interior del Partido Acción Nacional", expresó el exgobernador.

Canales afirmó que por este motivo, el blanquiazul está inmerso en una profunda división.

"Bueno, sí, definitivamente, (hay división) pero antes que panistas somos mexicanos".

"Y no (Ricardo Anaya) no lo representa (los principios del PAN) siendo muy puntual en la pregunta que usted formula, no lo representa y bueno pues que haga su lucha", afirmó.

El exgobernador ni siquiera fue entrevistado en un evento del PAN sino en uno la independiente, Margarita Zavala, a quien le ayuda a juntar firmas para su candidatura presidencial.

"No he renunciado al partido ni voy a renunciar", advirtió.

En ese mismo evento, otra panista, Fanny Arellanes, no sólo criticó a su partido, sino que hasta le pidió apoyar a Zavala.

"Yo hago un llamado a que Acción Nacional apoye a Margarita Zavala como candidata independiente, yo le digo al PAN porque es la ciudadana que lo puede salvar de una debacle electoral", expresó la hermana de Margarita Arellanes.

Al acto también acudieron otros militantes albiazules como los exdiputados federales, Alberto Coronado y Norma Saucedo, y el exfuncionario regio, Arturo Cavazos; también estuvo la expanista y exdiputada, Martha García Müller.

En días pasados, Adalberto Madero acusó al senador, Raúl Gracia, y los exalcaldes de San Nicolás, Zeferino Salgado, y de Santa Catarina, Víctor Pérez, de secuestrar al PAN y hacer del dirigente, Mauro Guerra, un títere.