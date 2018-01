Critica a Morena y PES por "reciclar " a "Chema"

Noticias de hoy - 29/01/2018 11:58 a.m.

David Torres

Por:

El diputado local y presidente estatal de Movimiento Ciudadano, Samuel García, criticó a la coalición "Juntos Haremos Historia" por pretender postular al exalcalde de Guadalupe y Monterrey, Jesús María Elizondo, nuevamente para la alcaldía guadalupense.

García afirmó que la política de "reciclaje" de los partidos terminará por pegarles políticamente ya que a veces se trata de personales cuestionados como el exedil regiomontano.

"Morena está agarrando puro reciclado, a Chema, al del Colibrí, yo no entiendo honestamente a qué están jugando los dirigentes locales a hacer política", indicó el también diputado local.

Aunque él y Movimiento Ciudadano también han aceptado a exmilitantes de otros partidos como los expanistas, Karina Barrón, Iván Garza y Marco Antonio Martínez, afirmó que entre los partidos reina el interés y se han convertido en agencia de colocaciones de políticos "muy vistos"

"Yo me quiero manejar con dignidad, no andar cambiando de colores, y el chaqueteo no va a hacer más que desprestigiar más la de por sí deplorable situación política del Estado.

"Yo les pediría a los dirigentes de otros partidos congruencia, aquí en MC no tiene nadie asegurada una candidatura.

"Si hubiera imposiciones desde la Ciudad de México yo renuncio", advirtió.