Crece descontento social por cobros desmedidos de Gas Natural

Los usuarios no han encontrado respuestas definitivas por parte de la empresa; los casos de reclamos se multiplican cada día

INFO7

Por: David Torres



Lejos de disminuir, en las sucursales de Gas Natural crece la cantidad de clientes enardecidos porque los siguen gaseando con cobros excesivos.

En la sucursal Eloy Cavazos, -la única que queda en el municipio de Guadalupe- abundan ejemplos de abusos.

"De 172 del recibo anterior me están cobrando casi 400 y resulta que yo vivo solo, no tengo ni un pin.. perro que me ladre ahí y hago de comer a veces en la mañana, a veces en la tarde y toda la semana no como en la casa", indicó Gerardo Gómez Tamez.

Otro ejemplo es el de Antonio Ricardo Ramos, vecinos de Residencial Santa María, ni siquiera ha estrenado el servicio y ya le están cobrando más de 5 mil pesos.

"La casa está desocupada, no me han guisado un huevo y ya me están cobrando 800 pesos, 5 mil 400 pesos, por qué, porque estoy iniciando el contrato con ellos y entonces me están cobrando, pero de puro consumo son 800 pesos", afirmó.

Lo peor de todo es que la respuesta de la empresa ahora llamada "Naturgy" no ha sido favorable para quienes este lunes hicieron filas de 100 personas en el frío y la lluvia.

"Anteriores 400, 450, llega de 900 en el bimestre pasado obviamente pues qué pasa, no pues nos aguantamos porque no hay tiempo de reclamar, pero ahorita que ya estoy de vacaciones y llega este recibo pues tengo que venir a presentarme", expresó Teresa Mancilla.

Este asunto ya fue llevado ante la Profeco por legisladores locales como la morenista, Julia Espinosa de los Monteros, la cual fue a pedir al delegado que no sólo atienda los quejosos sino que se castigue a la empresa.

"Nosotros por nuestra parte preguntarle a Profeco cuáles son las sanciones que se le van a emitir a la empresa Gas Natural México, asimismo pedirles que todas las instancias correspondientes estén atentas a este caso para solucionarlo", dijo la legisladora ante la representante popular.

Al no tener respuesta, muchos de los usuarios se fueron a Profeco con la esperanza de que ahí resuelvan su calvario.