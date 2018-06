Creará Camilo Ramírez comisión de inspección y vigilancia al medio ambiente

Iram Hernández

Por:

"Esta comisión estará integrada por expertos en el tema, ellos estarán a cargo de estar vigilando cómo se encuentra el medio ambiente en estos momentos y a la vez estarán realizando estrategias para poder disminuir la contaminación en el municipio", mencionó Camilo Ramírez.

El "Jefe Camilo" comentó que toda la situación con el medio ambiente se compartirá con los ciudadanos de San Nicolás, ya la vez se les compartirá la información de las acciones que se tomarán para mejorar el ambiente, ya que como se ha comentado anteriormente, Ramírez Puente desea trabajar en conjunto con los ciudadanos para mejorar la ciudad.

"Este trabajado para que sea exitoso se necesita colaboración de todos, quiero mejorar el municipio, pero si no se trabaja en conjunto no se podrá sacar el trabajo adelante, no se les pide mucho, con que apoyen por lo menos tirando la basura en su lugar es más que suficiente", añadió Ramírez Puente.

Por último comentó el candidato Camilo que esto es parte de su proyecto del cuidado al medio ambiente, junto con su programa de reciclaje y limpieza del municipio.