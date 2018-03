Crea joven regio tenis de "Volver al Futuro"

Un estudiante de preparatoria desarrolla unos tenis que se ajustan solos y que servirían no sólo de confort sino para personas con alguna discapacidad que no se puedan mover con facilidad

David Torres

Por:

INFO7 - Los tenis autoajustables que en 1985 aparecieron en la película "Volver al Futuro" son una realidad en el 2018 y los creó un joven de 17 años, vecino de la colonia Galerías de Camino Real, del municipio de Guadalupe.

Víctor González Beltrán empezó a crearlos hace dos años y ya está listo para fabricarlos y luego venderlos por internet pues también investigó la cadena de negocios y la forma en que puede financiarse para producirlos y distribuirlo.

"Como cualquier fan, al ver la película nos emocionamos al ver el par de tenis que se ajustaban solos y yo me considero un súper fan de esa trilogía y, básicamente, yo comencé con esta idea por querer hacer unos tenis que se ajuste solos".

"Simplemente se tiene que presionar un botón y se ajusta automáticamente, ya depende de la preferencia del usuario".

"Contacté a expertos en mecatrónica o en robótica y sí me sorprendí mucho porque me decían: ´¿Sabes qué? No se va a poder hacer el tenis, está muy complicado, el sistema no va a caber, no vas a poder hacerlo y yo la verdad, como soy muy terco, por así decirlo, decidí continuar y continuar, hacer bocetos y mil pruebas", relató González.

El estudiante de preparatoria mandó maquilar el calzado muestra el cual lleva insertó en las suelas celdas eléctricas y una batería de litio que se ajustan con un botón y se recargan con la fricción de cada paso.

"Funciona gracias a un sistema motorizado en el cual se encuentra en la parte del talón, en el cual, al momento de presionar los botones ajustan automáticamente, además de un sistema de piezas en el cual con cada presión se genera una carga eléctrica que se va almacenando en la batería de litio que viene incluida el cual también es muy reducido para garantizar la seguridad del usuario", detalló.

Los tenis servirán para presumirlos a los amigos, pero le serán más útiles a personas con alguna discapacidad.

"Para personas con algún tipo de discapacidad motriz, así mismo también como jóvenes, adultos, niños, con problemas de autismo ya que al investigar acerca de este producto me di cuenta que era una área de oportunidad para estas personas", afirmó.

Víctor no ha estudiado ni mecatrónica o diseño industrial, pero desde niño le gustan las invenciones, es un científico empírico.

En el mercado ya existen unos tenis ajustables que cuestan 720 dólares.

La diferencia de los que diseñó Víctor es que son resistentes al agua, no necesitan recarga eléctrica y costarán 250 dólares.

"Siempre fui muy curioso y sí era como que, ¿Sabes qué? Cómo funciona la radio, cómo funcionan los juguetes que habla, cómo es que funciona la tele, básicamente me la pasaba desarmando cualquier tipo electrónico porque quería saber cómo funcionaba y mis padres también se enojaban", indicó.

También tiene espíritu emprendedor porque al no hallar apoyo de algún empresario creó y registró la empresa y marca "Voltage" con la cual lanzará su producto en plataformas de internet.

"Nuestro modo de generar el capital necesario para producir este producto será por una campaña crowdfunding en el cual publicaremos este producto en la plataforma kickstarted en el cual reuniremos los fondos suficientes y así poder producir en masa este producto y poder llegar a comercializarlo alrededor de todo el mundo", indicó.