Continúan problemas de contaminación en el área metropolitana

Por: Yaressi Ortega



La calidad del aire para el área metropolitana sigue siendo de regular a malo, esto de acuerdo con la medición que arrojan las estaciones de monitoreo ambiental instaladas en diversos puntos de la entidad.

En las estaciones donde se concentran la mayoría de calificaciones malas es en el Obispado, García, Universidad, San Bernabé, San Pedro y Santa Catarina, cuyas mediciones van de 91 a 112 puntos imeca.

Asimismo las estaciones en San Nicolás, Apodaca, Pastora, Pueblo Serena, Apodaca, Juárez y Cadereyta, registran una calidad regular generalizada en cifras que van de los 76 a los 99 puntos imeca.

Solo una estación registró una buena calidad de aire y es la ubicada en el municipio de Escobedo cuya calificación es de 50 puntos imeca.

Estas concentraciones de contaminación se han mantenido constantes, lo que genera preocupación debido a que esto ocasiona problemas a la salud como señalan los expertos. Además el gobierno estatal encendió la alerta de contingencia después de Año Nuevo, ya que las concentraciones eran sumamente altas.

Esta situación no se había visto durante todo el año 2018, sino hasta el final de año donde se pidieron medidas como no utilizar pirotecnia, ni asar carnes, o no hacer fogatas al aire libre.

Desde diversos puntos de la entidad se pueden apreciar los altos niveles de contaminantes que cubren los cerros de la entidad con una especie de nube.

Un video en redes sociales muestra como se aprecia por la noche el movimiento de la ciudad en el que operan varias de las empresas emitiendo contaminante que se esparcen en el aire y generan una gran capa de "neblina" que se ´puede observar al amanecer.

Regular

Cadereyta 90

Juárez 97

Apodaca 76

San Nicolás 99

Pastora 96

Pueblo Serena 67

San Pedro 91

Santa Catarina 96

Mala

Obispado 101

Universidad 102

San Bernabé 112

García 108

Buena

Escobedo 50