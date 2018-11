Continúan las protestas en la empresa Philip Morris

Este jueves los exempleados se instalaron con un plantón pacífico de nueva cuenta en la entrada del parque industrial

Noticias de hoy - 29/11/2018 11:13 a.m.

Por: Iram Hernández



Después de ser despedidos de forma injustificada y sin qie se les otorgará una liquidación como marca la ley, alrededor de 100 exempleados de la empresa Philip Morris denunciaron seguir batallando para obtener una solución, ya que los representantes de la empresa simplemente le siguen "dando largas" al asunto.

Aunque ya han protestado en tres ocasiones en el Parque Industrial Adhoc ubicado en San Nicolás, los abogados de Philip Morris les prometen que sí pagarán su liquidación para que se retiren, pero ya una vez en la junta de conciliación y arbitraje, los representantes se retractan, asegurando que desde la ciudad de México, la empresa dió otra instrucción, por lo que siguieron con las protestas.

Eduardo Sena, uno de los afectados, aseguró que los inconformes tienen más de cuatro meses que fueron despedidos de manera repentina y sin liquidación, cuando la empresa cerró sus instalaciones en Santa Catarina, pero tiempo después se instaló en el Parque Industrial Adhoc en San Nicolás.

Este jueves los ex empleados se instalaron con un plantón pacífico de nueva cuenta en la entrada del parque industrial, para exigir que se les resuelva su situación y advierten que no van a desistir en su lucha, ya que aseguran Philip Morris solo le está dando largas para no pagar lo que les corresponde por casi 10 años de antigüedad.