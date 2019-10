Continúa la búsqueda de estudiantes desaparecidos

Por: Alberto Vásquez





Autoridades de Nuevo León continúan con la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, sin que tengan hasta ahora información sobre el posible móvil en ambos casos, según lo informó una fuente de Gobierno de Nuevo León, ante la falta de versiones oficiales por parte de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León.

Los reportes señalan que no se trata de un secuestro, ya que según la fuente, hasta el momento no han llamado para pedir algún rescate, sin embargo continúan desaparecidos y no se tiene una línea de investigación, de acuerdo con la fuente entrevistada.

Raúl Ignacio Fernando Saldaña Zertuche de 27 años, desapareció el pasado 16 de octubre del 2019 en la colonia Doctores.

"No tenemos más que las pesquisas y las investigaciones, no quiero adelantar nada porque se están llevando a cabo, toda la policía en todos los sentidos está en esta búsqueda, el primero de ellos no es secuestro, no se ha recibido ninguna llamada de parte de nadie que esté buscando un rescate, se siguen las investigaciones" explicó la fuente consultada.

Sin embargo en caso del joven Saúl Alejandro Sandoval Trejo, quien desapareció el mundo día, es decir el 16 de octubre, en la colonia Camino Real en Guadalupe, aún se desconoce su paradero.

Fuentes policíacas aseguran a este medio que los dos jóvenes desaparecidos se conocían.

Y presuntamente la noche de la desaparición salían de un centro nocturno tipo Table Dance llamado Amnesia, en la colonia Mitras en Monterrey.