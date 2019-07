Contemplan cobrar hasta 3% por viaje de unidades tipo Uber

Comisión de Transporte revela que sí está contemplado el impuesto aunque lo condicionan a que lo pague la plataforma o empresa y no el pasajero o los conductores

Noticias de hoy - 17/07/2019 10:00 a.m.

INFO7

Por: David Torres

Las unidades tipo Uber sí serán regularizadas en la Ley de Movilidad cuyo anteproyecto contempla que le pagarán al Estado un porcentaje de cada viaje que realicen como ocurre en la Ciudad de México.

"El grupo legislativo del PAN está proponiendo el 1%, el grupo legislativo de Morena en su iniciativa proponemos el 3% y ahorita ese es uno de los puntos en donde no hemos llegado a un acuerdo.

"Consideramos que un 3% no es tan gravoso para una empresa que gana millones de dólares", afirmó la Presidenta de la Comisión de Transporte, Julia Espinosa de los Monteros.

Según el anteproyecto de ley, ese pago lo cubrirá Uber, Didi y Cabify y no el conductor ni mucho menos el pasajero, pero la polémica se ha desatado porque en la capital del país las empresas se lo cargan al usuario.

De hecho, Uber ya indicó que lo mismo ocurriría en Monterrey.

"Al menos en la Comisión de Transporte lo que queremos es que se regulen las empresas trasnacionales y que sea un impuesto que ellos tributen sin que se le transfiera al usuario sino que se le transfiera a los conductores", dijo la diputada de Morena.

Puede interesarte...

El lunes, el Presidente de la Comisión de Desarollo Metropolitano, el panista Jesús Nava, afirmó que no hay manera de impedir que las empresas le apliquen el pago a los usuarios, pero Espinosa, afirmó que sí.

"El hecho de decir que la oferta y la demanda qué sí podemos hacer, que no podemos hacer, yo creo que, al menos de mi parte, como Presidenta de la Comisión de Transporte y hablo en lo particular, como integrante del grupo legislativo de Morena sí voy a defender que este impuesto no vaya ni para los usuarios ni vaya tampoco para los conductores", indicó.

Dicha legislación tiene un avance de 90% y el anteproyecto ya fue turnado por la comisión de Transporte a la de Desarrollo Urbano y a la de Desarrollo Metropolitano.

Se prevé que se apruebe en septiembre.