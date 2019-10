Consideran "sospechosa" renuncia de Medina Mora tras proteger a El Bronco

Panistas y priístas ven sospechoso que Eduardo Medina Mora le haya dado entrada a la controversia interpuesta por El Bronco y por Manuel González y haya concedido una suspensión de amparo que "congela" durante varios meses cualquier castigo a ambo

Por: Olivia Martínez





Representantes del PAN y de PRI consideraron sospechoso que, minutos antes de renunciar a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora le haya dado entrada a la controversia interpuesta por Jaime Rodríguez Calderón y Manuel González y que les haya concedido una suspensión de amparo que por ahora impide al Congreso del Estado castigarlos por desviar recursos públicos para fines electorales.



El senador panista Víctor Fuentes puso el dedo en la llaga respecto del comportamiento del ahora exministro, que antes de irse tomó una decisión que protege al gobernador y al secretario general de gobierno para no ser sancionados.



Levanta mucha suspicacia la manera en que prácticamente firmó y se fue, no sé por que haya tenido tanta dedicación y entrega a un tema que para los nuevoleoneses y para el gobierno democrático del país es muy importante minutos antes de irse, seguramente tuvo algún interés, dijo.



Si ya sabía que iba a dejar el cargo, que hubiera dejando pendiente el tema para que otro ministro com bastante más tranquilidad, prudencia y espacio resolvieran un tema tan importante para Nuevo León, sostuvo.



Medina Mora está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por millonarios depósitos de dinero hechos en el extranjero.



Por la resolucion, el dirigente del PRI, Pedro Pablo Treviño, manifestó sus sospechas.



Al poco tiempo de que admite esto a discusión pues renuncia el ministro de la Corte, décadas que no sucedía, yo siento y espero que no esté vinculado a ese proceso, pero pues está todo muy raro, turbio, expresó, cuando el río suena es que agua trae, entonces es muy lamentable que las presiones hayan existido en donde vivimos en un país federal, con división de poderes.



