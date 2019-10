Consideran que alcaldes que ajuste tarifario requiere de análisis

Por: Rosalinda Tovar





Tras abrirse nuevamente la polémica de un ajuste tarifario, en el que el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad (CETyV) lanzó ayer una propuesta de un aumento de acuerdo a la inflación, los alcaldes metropolitanos sostienen que se debe analizar bien, puesto que los afectados serán los usuarios.

Tanto el alcalde de Santa Catarina como San Nicolás señalaron que este tema no debe verse nada más como un negocio, sino que se deben ver los compromisos de los transportistas para ofrecer mejores condiciones.

Héctor Castillo, adelantó que mientras que las rutas no cumplan con la calidad en el servicio, sería dar un cheque en blanco, cualquier propuesta.

"Que no sea un cheque en blanco, sabemos que está colapsado el tema de transporte, que tiene carencias, las frecuencias, unidades, falta de capacitación, lo que esperaría ver es como están los compromisos", refirió.

El edil describió que se comprendía la posición de los transportistas en cuanto a la rentabilidad económica, pero que también se debe ver la satisfacción de los usuarios.

"Si le vas a dar un incremento a una ruta que va a seguir con las mismas condiciones para que se lo das", remarcó.

En tanto, el alcalde nicolaíta, Zeferino Salgado, precisó que está de acuerdo a un ajuste tarifario por la inflación, pero que no se cobre el atraso, ya que los ciudadanos no tendrían que sufrir esto, añadiendo que insistirán en la reestructuración de rutas.

"Estamos de acuerdo con la inflación, hay que actualizar los valores, pero de ahí a un aumento hay que pensarlo dos veces, el ciudadano no tiene por qué pagarla, cada año se tendría que ver no pedir el atraso de diez años, eso no se puede hacer", expuso.

"Mientras no reestructuren las rutas y solo piensen en inversión para mejorar no vamos a llegar a una buena tarifa para el ciudadano", finalizó Salgado.