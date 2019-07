Conoce las recomendaciones ante el avistamiento de un oso

Por: Rosalinda Tovar





Ante el avistamiento de osos que se acrecenta en la ciudad, Protección Civil del Estado alertó a los ciudadanos a tomar las precauciones necesarias al encontrarse frente a un ejemplar de esta especie.

Resaltaron que principalmente cuando se acerca la temporada de sequía o previo a la temporada de canícula, estos animales tienden a bajar de su hábitat natural en busca de alimento.

Miguel Ángel Perales, director de la dependencia, comentó que es muy importante no acercarse a los osos y por ningún motivo ofrecerles comida o agua.

"El animal está acercándose más a lugares habitables donde busca comida, y sabemos que cuando no encuentra algo regresa de donde vino, entonces es importante que lo reporten inmediatamente, hay un protocolo establecido para atender estos reporte, lo importante es que la comunidad no se ponga en riesgo", asentó.

Agregó que quien se encuentre en presencia de uno de estos animales debe mantener la calma, no asustarse, no agredir al mismo, evitar tomarse una fotografía o un vídeo, no intentar tocarlos, alejarse del lugar y dar conocimiento a la autoridad correspondiente.

Actualmente, se trabajó en el avistamiento de un ejemplar en el municipio de Santa Catarina que avanzó de Santa Catarina a San Pedro, que es al que se le dio seguimiento y monitoreo para verificar que se dirija a su hábitat o bien capturarlo para colocarlo en un sitio seguro en área natural.