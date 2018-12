¡Confirmado! Morena no irá con PT en elección regia

Por: Iram Hernández



La fracción legislativa de Morena en el Congreso local, sostuvo que este partido quedará fuera de la elección de Monterrey.

Ramiro González, coordinador morenista confirmó que no participarán dentro de la coalición 'Juntos Haremos Historia', con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES), al no querer como candidato a Patricio Zambrano.

González, indicó que con base en un consenso realizado de la dirigencia nacional al interior del partido en Nuevo León, hacia el interior de la dirigencia, militancia y simpatizantes, rechazaron que "el pato" sea su abanderado.

"Prácticamente ya se envió el documento en tiempo y forma a la Comisión Estatal (Electoral) donde efectivamente el partido Morena declina participar en la elección para Monterrey, al no ser beneficiados con la resolución que era postular un nuevo candidato nosotros, ante esa negativa decidimos no participar".

"Aquí el tema es éste: Nosotros, Morena, en el contexto de hacer las cosas diferentes al interior, puso a consideración y en consenso a través de la dirigencia nacional con los militantes de Morena en Nuevo León, en un ejercicio democrático para tomar la opinión de la gente, entonces el sentido fue negativo, fue de que no les convencía el candidato a los militantes y pues por lo mismo la dirigencia nacional no encontró eco, entonces esa es la decisión, no nos convenció el candidato".

Agregó que la dirigencia del partido ya está en contacto con el PT para manifestarles su decisión de no participar en la elección de Monterrey.

González, estableció que no terminan peleados con los representantes del PT, y que el no participar no significa que haya una división.

"Nosotros tuvimos siempre una postura muy clara, no era para negociar (que quisiéramos ir con candidato propio), no era para nada, en mi declaración siempre dije que Morena no tenía candidato para Monterrey y pues seguimos sin tenerlo, porque no nos dieron el beneficio de los tribunales, no quisieron que participáramos, hay que recordar que el que impugnó fue el PAN, es el mismo miedo a que Morena participara en Monterrey con la fuerza que tiene hoy el partido.

Es de recordar que Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la autorización del Tribunal Electoral del Estado, de permitir que Morena contendiera con un candidato distinto al de la coalición.