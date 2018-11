Confía PRI que triunfo será de Adrián en elección

Por: Yaressi Ortega



Este domingo se llevaron a cabo las mesas de trabajo entre los priistas para establecer la estrategia rumbo a la elección por la alcaldía de Monterrey, explicó Pedro Pablo Treviño, dirigente estatal del partido.

"Tuvimos una reunión liderazgos representativos con liderazgos del estado donde Adrián candidato a la alcaldía recibió el apoyo total para este proceso electoral.

"Hay mucho ánimo gana de victoria es la tercera vez que vamos a ganar, vamos trabajando todos unidos, agrupados con una sola meta que es que Adrián se reelija como alcalde", dijo Treviño.

En esta rueda de prensa donde también estuvieron presentes Adrián de la Garza, candidato a la alcaldía y Rubén Moreira, delegado especial para la campaña, Treviño exhortó al Gobierno del Estado a sacar las manos de la elección.

"Exhorto a la autoridad estatal a no meterse en la elección de Monterrey... no se vale la democracia es de los ciudadanos y no de los acuerdos que pueda tener el gobernador y su grupo con el candidato que perdió la alcaldía de Monterrey que es Felipe de Jesús Cantú", señaló el presidente estatal.

Ante los rumores del apoyo del gobierno hacia el PAN señaló: "como dicen cuando camina como pato, parece pato y hace cuack cuack pues es pato verdad".

Por otro lado, De la Garza, exhorto a los ciudadanos a salir a votar para defender su decisión y se dijo seguro de obtener la victoria.

"Estamos exhortando a la ciudadanía a que defienda y cuide su decisión y esta próxima elección vamos a volver a ganar con el apoyo de los ciudadanos de Monterrey", expresó.

Por otro lado, el exgobernador de Coahuila, dijo que ve un panorama favorable para el PRI en Monterrey con Adrián al frente.

"Nosotros ganamos la elección, Adrián ganó su elección y hoy va a ratificar su triunfo, es como yo vería el panorama de la elección, para el PRI es muy importante Monterrey porque aquí no solo está en juego una elección también en mucho la tranquilidad de una comunidad", aseguró Moreira.