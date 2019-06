Condenan regios artimañas para beneficiar a suegra de El Bronco

Los regios condenaron los privilegios para la suegra del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, Teresa Martínez, a quien le subieron considerablemente el sueldo para beneficiarla con su pensión

Por: Olivia Martínez

Los regios condenaron los privilegios que tiene la suegra del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, la señora Teresa Martínez, a quien inexplicablemente le subieron el sueldo un 144 por ciento en los dos últimos años, lo que permitirá que el próximo mes se pensione recibiendo 95 por ciento más de lo que le correspondía.

"Están robando muy fuerte al pueblo, que se fije El Bronco lo que prometió y ahora sale con la suegra ganando más... son gente rata, es lo único, son ratas, El Bronco es rata", dijo uno de los entrevistados.

La suegra ganaba, en la Secretaría de Seguridad Pública, un sueldo mensual de 28 mil 719 pesos, pero dejó el cargo para ser candidata a la alcaldía de Santa Catarina. Tras perder, regresó al gobierno de su yerno, El Bronco, y ahora, su sueldo es de 70 mil 236 pesos.

Antes de ese jugoso aumento, le tocaría una pensión mensual de 15 mil pesos, pero con el alza ahora se pensionará con el doble, es decir, 30 mil pesos.

"Está muy mal, aparte eso es nepotismo, no sé por qué está ahí", expresó otro de los televidentes.

"Muy mal... a nadie le suben eso, a nadie, está muy mal eso, pero como es la suegra de El Bronco", aseveró otro entrevistado.

"No, pues qué bárbaro, no se vale. No, pues está muy mal, uno que si está trabajando poco a poco, no le aumentan tanto", sostuvo uno de los regios.