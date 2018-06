Condenan ola de violencia contra mujeres en NL

Noticias de hoy - 07/06/2018 07:26 a.m.

Carlos Campos

Por:

Ante la creciente cifra de feminicidios en Nuevo León, la presidenta del Congreso Local, Karina Barrón demandó acciones prontas y eficaces contra la violencia hacia las mujeres que se vive en Estado y que se refleja en la creciente cifra de feminicidios.

La diputada urgió a la Fiscalía General del Estado a redoblar esfuerzos para resolver los casos de feminicidios y al Gobierno del Estado para que demuestre interés en el tema. Al presentar un posicionamiento sobre el tema condenó de nuevo el asesinato de la periodista Alicia Díaz así como la muerte violenta de la joven Ana Karen Hernández, quien fue encontrada sin vida el pasado martes en Pesquería.



También demandó acciones prontas y eficaces, ya que Nuevo León sigue a la cabeza de la lista de estados con feminicidios, por encima de Veracruz y Chihuahua, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



"Hacemos un llamado a la Fiscalía General para que así como se ha actuado en el caso de la periodista Alicia Díaz, así se actúe con prontitud y eficacia en todos los demás casos de feminicidios que han ocurrido en este estado", aseguró la Legisladora.

"Seguimos esperando también que en el Instituto Estatal de las Mujeres se tenga una titular. Mientras que no haya nombramiento, el Estado manda la señal de que no le interesa el tema, y de que no le da la importancia que tiene. Es lamentable que le esté guardando el puesto a una candidata, mientras sigue la muerte de mujeres", agregó.