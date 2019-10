Condenan a gobierno de NL por dar información sesgada del dron

Denuncian falta de transparencia en datos del dron

Noticias de hoy - 25/10/2019 11:14 a.m.

Por: Olivia Martínez

Luego de que el gobierno estatal presentó información sesgada del dron, que no cumple con las obligaciones de Transparencia, el diputado local del PRI, Francisco Cienfuegos, y el dirigente estatal del PAN, Mauro Guerra, cuestionaron la cerrazón de la administración de El Bronco.

Por separado, dieron sus opiniones.

Que las demandas que estén en curso tomen en cuenta la falta de transparencia que se está presentando por falta del Ejecutivo Estatal... no está cumpliendo, no puede ser a medias, o cumples o no cumples, dijo Cienfuegos.

Tal parece que pudo haber sido un pago de facturas de Jaime en su candidatura presidencial, sostuvo Guerra.

