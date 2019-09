Comparecerá fiscal por femincidios; le cuestionarán por qué CODE ignora a víctimas

Diputadas y diputados locales anunciaron que revisarán con las autoridades de la Fiscalía General de Justicia el tema de la violencia contra la mujer

Noticias de hoy - 25/09/2019 09:27 a.m.

INFO7

Por: Olivia Martínez

Ante los nada honrosos liderazgos nacionales que Nuevo León tiene, con el primer lugar en feminicidios y el segundo lugar en violencia familiar, el Congreso de Nuevo León citó a comparecer para el próximo lunes al Fiscal General de Justicia, Gustavo Adolfo Guerrero, y al secretario de Seguridad estatal, Aldo Fasci, para que expliquen ante el Congreso por qué no hacen nada para erradicar estos crímenes.

Los diputados revisarán con las autoridades los protocolos y los presupuestos, ya que abundan las quejas de que en los Centros de Orientación (CODE) no se atienden las denuncias de las mujeres, a menos que vayan golpeadas o semi-muertas.

El caso de una mujer asesinada por su pareja en Zuazua y cuya familia acusó a la Fiscalía General de que nunca actuó pese a 14 denuncias que la víctima interpuso ya prendió las alertas.

Lo más grave es que tras eso, en otros feminicidios recientes también familiares de víctimas en Apodaca y Escobedo han denunciado que la Fiscalía General no actúa.

Son insensibles, son muy insensibles con la realidad que están viviendo estas personas, declaró el diputado Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano. El tema es urgente.

Para que tengamos una discusión pública sobre cuál debería ser el presupuesto de la Fiscalía porque se maneja como que el Fiscal general está haciendo demandas diciendo ya se le autorizo tantito por ciento más que el año anterior, cuando desde los últimos años de la administración anterior se le venia reduciendo el presupuesto, expuso la legisladora Mariela Saldívar, de Movimiento Ciudadano.

Y hay que revisar la supuesta sobrecarga labora que la Fiscalía tiene y que no se explica.

"Vas y presentas la denuncia y como no ten ven una agresión física, casi casi te convencen que no presentes la denuncia, que no tiene caso, eso es la falta de sensibilización por la carga extensa que tienen los fiscales receptores", lamentó la diputada Itzel Castillo, del PAN.

Los legisladores exigieron cuentas.

"Un llamado al Fiscal general para que ponga atención, estamos pasando por una situación sumamente delicada, somos uno de los peores estados para ser mujer en el país, entonces tenemos que atenderlo, somos totalmente solidarios con las mujeres que son víctimas de la violencia", aseveró la diputada Ivonne Bustos, del Partido Verde.

En el gobierno de El Bronco, la violencia se ha disparado sin que las autoridades hagan nada para revertirla.