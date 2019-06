Cómo concientizar a los hijos para que no abandonen la escuela

Experta da tips cómo enfrentar el desinterés de los jóvenes por seguir la vida académica

Por: David Torres

Al concluir la secundaria, es común que algunos adolescentes digan que ya no continuarán estudiando porque "cumplieron" con la educación básica la cual consideran suficiente para su vida.

En ese punto, plantea la psicóloga Lucía Magaña, es cuando los padres deben ser firmes y plantear que en un mundo cada vez más competido y exigente, la cantidad y calidad de la educación es proporcional a las aspiraciones de la vida.

"Desde niños tenemos que irles haciendo conciencia a los chicos, a las personas o a los niños, de que estudiar no se trata solamente para aprender sino prepararte para un futuro, es una manera en que tú lo estás labrando.

"Preguntarles, por ejemplo, ¿cómo te ves en 10 años? ¿Cómo quiere vivir cuando seas un adulto? ¿Quieres tener una familia? ¿Cómo le vas a hacer para mantenerla? ¿Cómo te gustaría que tu familia viviera? ¿Qué te gustaría que tus hijos tuvieran? Y lo más importante es ¿Cómo vas a hacer tú para poder llegar a ese punto?", dijo la experta.

La necesidad de ubicar y concientizar a los adolescentes es primordial porque a los 15 años aún no tienen madurez de pensamiento pues se estima que este se alcanza, en el caso de los hombres, a los 26 años, y de las mujeres, a los 21.

"Cuando un adolescente te dice: ´no te metas porque es mi vida´ Yo lo primero que les digo es ´no, no es tu vida porque no eres independiente, cuando dependas económica y emocionalmente de alguien, no es tu vida del todo´

"En un trabajo, de nueve a cinco, tu vida pertenece un tanto cuanto a la persona que te está empleando y te está pagando", afirmó Magaña.

Es decir, incluso desde niños hay que inculcar la idea y cultura que la educación no sólo para aprender, sino para forjar un futuro decoroso y una vida feliz.