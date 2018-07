Combate Protección Civil NL 4 incendios forestales

Notimex - Protección Civil estatal informó que varios incendios registrados durante la presente semana en municipios al sur de Nuevo León activaron a los brigadistas de varias poblaciones a fin de sofocarlos.

Miguel Ángel Perales, subdirector de la corporación, dijo que el incremento en las temperaturas en plena canícula, y una posible quema intencional, ha obligado a los brigadistas a redoblar esfuerzos para acabar con la ola de incendios que afecta varios municipios.

Refirió que el ejido de Potrero Prieto, en el municipio de Galeana, se vio afectado por dos incendios que se registraron esta semana, ambos ya fueron sofocados y permanecen bajo observación.

En un comunicado, informó que lugareños de Potrero Prieto mencionaron que los incendios fueron provocados de manera intencional y se mantienen en alerta para evitar la quema en la sierra de Galeana, añadió.

Refirió que personal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Protección Civil Galeana y Protección Civil Nuevo León trabajaron en conjunto para sofocar los incendios en Galeana.

En ambos siniestros, detalló, se consumió matorral bajo, hojarasca y lechuguilla.

Mencionó que, en el municipio de Iturbide, en el ejido de Palo Alto, se mantiene activo un incendio que para los brigadistas resulta de difícil acceso, pero se trabaja por tierra con elementos de Conafor, PC Iturbide y comunitarios.

En Linares, indicó, en la víspera se solicitó el apoyo de personal de PCNL para apoyar vía aérea y terrestre un incendio que se presenta en la localidad llamada La Muralla.

Manifestó que se realizará un operativo aéreo y terrestre para atacar el incendio en Linares.

"Vamos a contar con el apoyo de Protección Civil de Allende, de Santiago, Montemorelos y Linares, estamos hablando de sumar a los municipios que comprenden la zona citrícola y los brigadistas de la Conafor", señaló.

Además, dijo, se contará con el apoyo del helicóptero del Estado de Nuevo León en ataque aéreo.

Protección Civil Nuevo León recomienda a la ciudadanía cuidar los bosques, ya que nueve de cada 10 incendios son provocados por seres humanos.

No encender fogatas en zonas de bosque o pastizales, no arrojar colillas de cigarro, no tirar basura en carretera y no estacionar vehículos a la orilla de la carretera donde haya vegetación acumulada. Sugirió marca el 9-1-1 al detectar un incendio forestal.