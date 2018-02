Colocan bicis blancas ante violencia vial en NL

Iram Hernández

Por:

Tan solo la semana pasada hubo dos ciclistas muertos en la colonia Chepevera y en Hacienda Santa Fe en Apodaca, lo que suma en el año van 4 ciclistas fallecidos a causa de un siniestro vial, mientras que en todo 2017 se contabilizó un total de cinco muertes.

Ante este panorama calificado como "indignante", integrantes del colectivo Pueblo Bicicletero realizaron una rodada en protesta a la falta de justicia e inacción de las autoridades por mejorar infraestructura y aplicar la ley para reducir estas defunciones.

Es pro ello que una veintena de ciclistas realizó la rodada para colocar dos bicicletas blancas, símbolo para conmemorar a quienes fueron víctimas de atropello, sin que los responsables hayan pagado, señaló el vocero del colectivo David Pulido.

"Es impactante porque todavía ni acaba febrero y estamos casi con la cifra mortal del año pasado, esto nos indigna y molesta. De 1997 al 2016 según él INEGI han muerto 172 ciclistas, sin contar los de 2017 y los que van este 2018.

"Son siniestros viales y son casos que se pueden prevenir que tiene que ver con el diseño vial, la velocidad de los autos que no se respeta y falta de aplicación de la ley. Son cuestiones que no son accidentes, porque atropellan a personas que van a sus trabajos, o a la escuela, simplemente huyen", declaró Pulido.

En entrevista el activista por los derechos de los ciclistas destacó que autoridades estatales de Nuevo León y de sus municipios no han aplicado medidas necesarias, como un organismo para mejorar la educación vial, y así como una mejor procuración de justicia.

"Lo óptimo sería que tuviéramos una procuración de justicia, un aparato de seguridad vial junto con el Ministerio Público que realmente deslindara datos a través de una investigación seria, lo que vemos es que en muchos casos queda en un simple reporte de hechos, donde toman los datos y no hay justicia para los familiares porque no se investiga.

"No hay una estrategia de seguridad vial integral de las autoridades metropolitanas para que se tengan políticas que en conjunto logren reducir las muestres por siniestros, no queremos que ninguna persona muera, pero es ridículo porque sabemos que muchas cosas de esas se pueden corregir", sostuvo.

Indicó que como se ha realizado en otros países y estados del país, en la localidad no se han aterrizado mejoras en el diseño vial debido a que hay calles solo para el auto, no para ciclistas, peatones, y de usuarios del transporte.

"Lo que nos indigna mucho es que nuestro reglamento homologado de tránsito en el artículo número dos lo dice, hay una jerarquía, peatones, personas discapacitadas, etcétera. Pero eso no se aplica, ¿dónde han visto un señalamiento que le diga a la gente que tenemos derecho a circular como ciclistas, al municipio entregando reglamentos en la calle o una campaña permanente sobre las reglas de los usuarios de la calle".

"Es falta de eficiencia y voluntad política, gente no preparada con un proyecto personal, y no están manifestando una voluntad para corregir la situación, pese a proyectos, ejemplos de otras ciudades que han aplicado correcciones, pero ese tipo de políticos no los tenemos, y solo a quienes buscan sacar una la mayor cantidad de dinero a través de transas como el recarpeteo y hay pequeños destellos como el reglamento homologado, complicado y que no hay autoridades que no aplican la ley", enfatizó Pulido.