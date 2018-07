Claman ayuda para Valeria; nació con cardiopatía congénita en Guadalupe

Una pequeñita necesita ayuda para sobrevivir a un cardiopatía congénita, su papá la abandonó y su madre pide el apoyo de la comunidad ya que Valeria requiere 100 mil pesos para pagar un ventilador hospitalario

Noticias de hoy - 12/07/2018 08:34 a.m.

Olivia Martínez

Por:

INFO7 - Valeria Jocabed Sosa Arellano es una guerrera. Sólo tiene un año y nueve meses de edad, pero desde que llegó a este mundo ha superado todos los pronósticos adversos: nació con una cardiopatía congénita que la ha llevado al quirófano en dos ocasiones para que le corrijan un mal del corazón.

Está conectada a un suministrador de oxígeno, desarrolló insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar.

Su familia, que vive en la colonia Jardines del Río en el municipio de Guadalupe, está emprendiendo la campaña "Tocando Corazones por Valeria" para recaudar fondos para pagar el costo elevado de sus tratamientos.

Y es que luchan contra el pronóstico de la ciencia.

La mamá, Jeimmy Arellano, está dedicada 100 por ciento a ella, pero carece de recursos financieros, ya que el papá de Valeria la abandonó desde que estaba en el vientre.

Viven de la ayuda de la familia materna.

Por lo pronto, les urgen 100 mil pesos para terminar de pagar un ventilador hospitalario; piden recursos y la solidaridad de la comunidad.

Angustiada por los gastos, la mamá le manda un mensaje al papá de Valeria, Patricio Arnoldo Sosa Cantú, quien simplemente se desatendió desde que estaba la bebé estaba en el vientre.

"Quiero pedirte que atiendas las necesidades de tu hija porque ella no nomás tiene mamá, tiene papá, por favor que te hagas responsable de tu parte como padre porque no es justo para ella, ni para ningún menor, que se le abandone. Ella está haciendo su parte al luchar día con día y espero que no sea demasiado tarde el día que tú te quieras hacer cargo de ella", expresó.

No se ha visto respuesta ni siquiera de los abuelos y de los tíos (paternos), de ningún lado, como si ella no existiera, aseguró.

Si usted puede, ayude a Valeria con recursos económicos.

Mayores informes en el teléfono 81 20 28 79 81.

www.facebook.com/tocandocorazonesporvaleria/

Cuenta para donativos: # 2878471614 de Bancomer, a nombre de Jeimmy Arellano Hernández, CLABE INTERBANCARIA: 102580028784716142

Ellos viven en la Privada Río Colorado, número 423, en la colonia Jardines del Río, en el municipio de Guadalupe.